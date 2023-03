Caos Forza Italia: Barelli nuovo capogruppo al posto di Cattaneo. E Ronzulli… (Di venerdì 24 marzo 2023) Tribolazioni in Forza Italia. I rapporti interni al gruppo forzista scricchiolano dalle elezioni regionali del 12-13 febbraio al termine delle quali ci sono state delle tensioni legate alla composizione della giunta regionale lombarda dove, ad esempio, mancano esponenti del bergamasco che rispondano al partito di Berlusconi. Ma la questione non può dirsi solamente locale: anche ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tribolazioni in. I rapporti interni al gruppo forzista scricchiolano dalle elezioni regionali del 12-13 febbraio al termine delle quali ci sono state delle tensioni legate alla composizione della giunta regionale lombarda dove, ad esempio, mancano esponenti del bergamasco che rispondano al partito di Berlusconi. Ma la questione non può dirsi solamente locale: anche ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rincon_caos : RT @ducaticorse: Lessgo!! Forza @PeccoBagnaia! #ForzaDucati - ilgiornale : L'esperto Ispi: 'L’Ue intervenga con l’economia, non con la forza' - pasquale_caos : @DomPepeLiberato Sarei pronto anche ad urlare un “Forza Napoli” per questo sogno - WolfRaf1970 : @giuseppelandi Credo abbiano superato il punto di non ritorno... Adesso sarà battaglia in ogni città francese.. Pot… - angioly_r : Nel caos delle cose noi siamo qui ad abbracciarci Bagnati come dopo due orgasmi e negli occhi fantasmi Mi vieni in… -