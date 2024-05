Incidente a Clusone - muore bambina di 5 anni | viaggiava in macchina con la nonna e il fratellino

(Di mercoledì 8 maggio 2024) È accaduto ieri martedì 7 maggio sull’ex Statale 671, nel territorio comunale di(Bergamo). In uno scontro frontale tra due vetture ha perso la vita unadi 5, mentre il fratello di 9 ha riportato la frattura del femore. In gravi condizioni altre due persone.

Frontale a Clusone: muore una bimba di 5 anni di Castione - Frontale a clusone: muore una bimba di 5 anni di Castione - Dramma nella tarda serata di martedì 7 maggio sull’ex Statale 671, nel territorio comunale di clusone: in uno scontro frontale tra due vetture ha perso la vita una bambina di 5 anni di Castione, ...

Frontale a Clusone: muore una bimba di Castione - Frontale a clusone: muore una bimba di Castione - Dramma nella tarda serata di martedì 7 maggio sull’ex Statale 671, nel territorio comunale di clusone: in uno scontro frontale tra due vetture ha perso la vita una bambina di 5 anni di Castione, mentr ...

Scontro mortale su asfalto scivoloso: perde la vita una bimba di 5 anni, altri quattro in ospedale - Scontro mortale su asfalto scivoloso: perde la vita una bimba di 5 anni, altri quattro in ospedale - Martedì sera, un tragico incidente ha scosso la comunità di clusone, in provincia di Bergamo, con conseguenze devastanti per due famiglie. Poco prima delle 23:00, sulla ex strada statale 671, all'alte ...