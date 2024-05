CdS – tutti i dubbi di Tudor

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-05-07 ROMA – Kamada è orientato verso il rinnovo e forse, in attesa confermi l'opzione a suo favore con il deposito del contratto, è l'unica buona notizia a cui aggrapparsi dentro il tempo sospeso della Lazio. Tre partite di campionato, l'Europa League da blindare e il tavolo da aprire con. Se non proprio rivoluzione, si tratterà di un intervento profondo, da mediare e concordare con la società biancoceleste. Il tecnico chiede due difensori centrali, un esterno, due trequartisti, un centravanti per completare la virata verso il 3-4-2-1. Questo è il tempo delle valutazioni, così ha inteso la dirigenza l'ultimo scorcio di stagione, dando la possibilità al croato di studiare l'organico. Le decisioni verranno prese da Lotito a bocce ferme, come è sempre ...