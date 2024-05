Ieri in Campania | confermati ad Avellino i domiciliari per l’ex sindaco Festa - commozione a Benevento per l’addio al giovane Emanuele

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , giovedì 2 maggio 2024. Avellino – Al primo trimestre del 2024 le proiezioni delle tragedie sul lavoro continuano a rimanere drammaticamente stabili se non peggiori. In ...

Le notizie principali in Campania di Ieri , venerdì 3 maggio 2024. Avellino – Diventare sindaco di Avellino. Più facile a dirsi che a farsi di questi tempi. Eppure gli aspiranti, in queste ore, cominciano a spuntare

Tragedia in Campania, va in ospedale con febbre alta: muore 13enne - Tragedia in campania, va in ospedale con febbre alta: muore 13enne - I sanitari hanno temuto per la gravità dello stato di salute del 13enne e hanno tentato invano le manovre di rianimazione.

Carcere Santa Maria CV, tentano di sventare “regolamento di conti”: agenti aggrediti - Carcere Santa Maria CV, tentano di sventare “regolamento di conti”: agenti aggrediti - Aggressioni agli operatori penitenziari, scarse risorse, senso di abbandono, questi sono i fenomeni risonanti che giungono ormai all'unisono dagli istituti ...

IL PREMIO - Il corto "Chi spara per primo" di Emanuele Palamara vince il Nastro d'Argento 2024 per la miglior commedia - IL PREMIO - Il corto "Chi spara per primo" di Emanuele Palamara vince il Nastro d'Argento 2024 per la miglior commedia - Il film breve “Chi spara per primo” di Emanuele Palamara vince il Premio dei Nastri d'Argento 2024 per la Miglior Commedia. L’annuncio durante la cerimonia di premiazione dei “Corti d’Argento” che si ...