Guerra Pd | “Governo vuole tagliare aiuti alle imprese del Sud - ma non lo ammetterà sotto elezioni”

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Maria Cecilia, deputata e responsabile del Lavoro del Pd, in un'intervista a Fanpage.it ha commentato la decisione del governo - poi smentita - di non rinnovare Decontribuzione Sud.si è anche espressa sui referendum della Cgil - che vanno firmati per tenere acceso il dibattito - e sugli ennesimi morti sul lavoro a Casteldaccia, in provincia di Palermo.

