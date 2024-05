Cinque volte Putin

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lo Zar si insedia per il nuovo mandato: «Noi un grande popolo, vinceremo». Un caso i diplomatici Ue presenti

Umberto Tozzi ha annunciato che quello del 2024/2025 sarà il suo ultimo tour. Non è stato un periodo semplice per il cantautore che ha dovuto affrontare la malattia. “Sono stati anni difficili, con la paura di non poter più risalire sul palco” ...

cinque operai morti e un ferito grave: è il bilancio del tragico incidente sul lavoro avvenuto lunedì 6 maggio a Casteldaccia , in provincia di Palermo. I sei stavano lavorando all'interno del locale di una fogna per effettuare lavori di ...

Marco Manfrinati, uccide il padre della ex. La vedova del geologo: «Era pericoloso ma libero» - Marco Manfrinati, uccide il padre della ex. La vedova del geologo: «Era pericoloso ma libero» - «Mia figlia fuggì il 2 luglio del 2022 perché lui le aveva detto più volte che l'avrebbe uccisa. Aveva il terrore e noi la nascondemmo. Assoldammo una guardia del ...

I candidati alle elezioni europee 2024 nella circoscrizione Sud: i nomi per partito - I candidati alle elezioni europee 2024 nella circoscrizione Sud: i nomi per partito - Vannacci guida la Lega al Sud, nel Pd c'è Annunziata. Per le elezioni europee 2024 si vota l'8 giugno dalle 14 alle 22 e il 9 giugno dalle 7 alle 23 ...

Salerno, dopo i furti il piano: iù pattuglie in periferia attraverso moduli fluidi con spostamenti rapidi - Salerno, dopo i furti il piano: iù pattuglie in periferia attraverso moduli fluidi con spostamenti rapidi - Ricordiamo che i colpi sono stati cinque. Solo due andati a segno, quello alla Banca Sella (appunto) e ad un tabacchi di via Leucosia. Falliti quelli ad un supermercato, alla galleria Mediterranea e ...