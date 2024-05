Niente più moschee nelle sedi delle onlus Bloccato il trucco usato dagli imam

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le associazioni di promozione sociale non potranno più prestare la sede ad organizzazioni di culto. Per trasformarle in. Il provvedimento è stato preso dalla Camera dei deputati, che ha approvato la proposta di legge promossa dal capogruppo di Fratelli d'Italia Tommaso Foti che modifica l'articolo 71 del codice del Terzo settore in materia di compatibilità urbanistica dell'usoe dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le proprie attività. I voti a favore sono 135, 112 i contrari e 5 gli astenuti. Il testo, che di fatto interviene introducendo una «stretta» sulledi associazioni di promozione sociale utilizzate come luoghi di culto, incluse le, passa ora all'esame del Senato. Nel dettaglio, la proposta di FdI esclude dalle norme previste dal ...

