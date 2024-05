Inchiesta su Toti - così il governatore chiedeva voti in cambio di favori | l’indagine

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un’ordinanza di custodia cautelare lunga ben 654 pagine. Quelle che anno portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria, Giovanni, e dalle quali emergerebbe una realtà fatta ditismi e corruzione, con l’ombra della mafia ad aleggiare in maniera pesante. Stando a quanto emerso in queste ore, la procura di Nicola Piacente e il gip Paola Faggiani hanno investigato anche sui supermercati Esselunga, in particolare su due sedi a Sestri Ponente e Savona, coinvolgendo l’editore di Primo Canale in un’indagine per finanziamento illecito. Tra gli episodi raccontati, c’è anche la trasformazione di una spiaggia pubblica in una privata perre gli interessi imprenditoriali.suè iniziata con sospetti di voto di s, concentrati su un ...

