(Di mercoledì 8 maggio 2024) Negli ultimi quattro anni due regioni del Mezzogiorno hanno fatto registrare notevoli record di crescita del PIL erispetto ai Paesi del G7, spingendo in avanti in modo importante...

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Treni talia: Dal lunedì 8 a venerdì 12 e da lunedì 15 a venerdì 19 aprile, per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra San Vito Lanciano e San Severo, alcuni Treni subiscono ...

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Treni talia: Dal lunedì 8 a venerdì 12 e da lunedì 15 a venerdì 19 aprile, per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra San Vito Lanciano e San Severo, alcuni Treni subiscono ...

Campania e Puglia trainano export e Pil dell'Italia nel G7 - campania e puglia trainano export e Pil dell'Italia nel G7 - Negli ultimi quattro anni due regioni del Mezzogiorno hanno fatto registrare notevoli record di crescita del PIL e dell'export rispetto ai Paesi del G7, spingendo in avanti in modo ...

Sud, l'editoriale del direttore Roberto Napoletano: le eredità negative del passato e i segnali di un nuovo futuro - Sud, l'editoriale del direttore Roberto Napoletano: le eredità negative del passato e i segnali di un nuovo futuro - Ciò che mi preme di più trasferire ai lettori de Il Mattino in questi primi giorni di direzione è che abbiamo i piedi ben piantati per terra e conosciamo in profondità ...

Meteo, mercoledì 8 maltempo al Centro-Sud con piogge e temporali - Meteo, mercoledì 8 maltempo al Centro-Sud con piogge e temporali - Una perturbazione sta transitando sulla nostra Penisola portando piogge e temporali sulle regioni del Centro-Sud: le previsioni meteo ...