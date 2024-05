Toti può commettere altri reati Nordio | Tempi dell' inchiesta sospetti

(Di martedì 7 maggio 2024) Il presidentea Regione Liguria, Giovanni, è stato arrestato questa mattina all'alba dai militaria Guardia di finanza di Genova con l'accusa di corruzione.è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal gip di Genova in un'a Procura guidata da Nicola Piacente sulle elezioni regionali liguri del 2020. Altre 9 persone, fra cui Matteo Cozzani, capo di gabinetto di, sono state raggiunte da misure cautelari. Corruzione, arrestato il governatore "74mila euro in cambio di favori" Segui su affaritaliani.it

