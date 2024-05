Rafah -Usa fermano consegna armi Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 7.50 Gli Usa hanno sospeso ladi un carico di bombe a, dopo che Tel Aviv non ha risposto alle preoccupazioni americane sui piani di invasione di. "Abbiamo messo in pausa una spedizione dila scorsa settimana. Si tratta di 1.800 bombe da 2.000 libbre (907 kg) e 1.700 bombe da 500 libbre (226 kg)", ha detto un alto funzionario dell'amministrazione Biden. Washington si oppone all'offensiva su larga scala su.Non sosterrà l'attacco israeliano senza un "piano credibile" per la protezione dei civili.