(Di mercoledì 8 maggio 2024) Uno dei migliori maratoneti di sempre è finito nel mirino di persone che, a pochi mesi delle Olimpiadi, lo minacciano costantemente di morte Eliud Kipchoge è un maratoneta e mezzofondista keniota che nel corsosua carriera ha raggiunto successi incredibili. È stato campione mondiale dei 5000 metri piani a Parigi Saint-Denis 2003 e duplice campione olimpico dia Rio de Janeiro nel 2016 e a Tokyo nel 2020. Quest’estate è tra i grandi favoriti per vincere quello che sarebbe il suo terzo oro nelle Olimpiadi in programma a Parigi tra luglio e agosto. La sua partecipazione, però, potrebbe essere minata da alcuni eventi che, di recente, stanno tartassando la sua vita. Il trentanovenne, infatti, è stato in qualche modo accostatotragica scomparsa del giovane talento e connazionale Kelvin Kiptum. Kipchoge sta ricevendo ...

Leggenda della maratona in pericolo: “Vogliono dare fuoco alla mia casa” - leggenda della maratona in pericolo: “Vogliono dare fuoco alla mia casa” - È stato campione mondiale dei 5000 metri piani a Parigi Saint-Denis 2003 e duplice campione olimpico di maratona a Rio de Janeiro nel 2016 e a Tokyo nel 2020. Quest’estate è tra i grandi favoriti per ...

John Starbrook, a 93 anni è "la leggenda" del nuoto e delle maratone: «Ecco la mia dieta e come supero gli acciacchi» - John Starbrook, a 93 anni è "la leggenda" del nuoto e delle maratone: «Ecco la mia dieta e come supero gli acciacchi» - Novantatre anni e non sentirli. È il caso di John Starbrook, 93enne della Virginia (Stati Uniti) che, nella sua vita, ha partecipato a 52 maratone e, ancora oggi, ...

F1, lo speciale Sky su Ayrton Senna a 30 anni dalla scomparsa del campione - F1, lo speciale Sky su Ayrton Senna a 30 anni dalla scomparsa del campione - Una leggenda, come da sempre viene definito il campione di San ... si terrà un minuto di silenzio alla memoria di Senna e Roland Ratzenberger. Dalle 14.30 alle 20 la maratona con tutte le gare più ...