Omicidio di Calcinatello Gega rinviato a giudizio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) È statodavanti alla Corte d’Assise: inizia l’11 ottobre il processo a Petrit, il 53enne albanese accusato dell’di Alfonso Kola, connazionale di 33 anni ucciso a coltellate il 31 maggio 2023 in pieno giorno di fronte al bar Papagal, nella frazione di. L’aggressione all’ora dell’aperitivo, sotto gli occhi di numerosi clienti che sorseggiavano una birra seduti ai tavolini esterni del locale dove la vittima, nessun problema particolare con la giustizia, “Fonzie“ per gli amici, si recava all’uscita dal lavoro. Quando Kola stava per andarsene, circa alle 18, si è imbattuto in, mai visto in quel bar, che aveva con sé un coltello. Stando al pm Francesco Carlo Milanesi, che contesta la premeditazione, se l’era portato da casa per ...