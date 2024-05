Vedono i rifiuti e trovano 4 clandestini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Icontinuavano ad accumularsi. E, sospettando un abuso edilizio e lo stato di degrado, sono arrivati gli agenti della polizia locale. Al quartiere San Fruttuoso si sono trovati però davanti una baracca fatiscente, con dentro 4 marocchini, tutti sprovvisti di documenti d’identità e di soggiorno, e un po’ di droga. Dopo accertamenti in Questura, è risultato che due di loro avevano ricevuto l’ordine di lasciare l’Italia entro 7 giorni, termine non ancora scaduto e conseguentemente sono stati solo denunciati in stato di libertà per invasione di terreno. Per altri due, fratelli tra loro, uno risultava irregolare ed è stato denunciato. L’ultimo, 37 anni, già arrestato nel 2022 per spaccio in stazione e già espulso, era rientrato senza permesso ed è stato arrestato. Per il proprietario del terreno, che ha sporto querela contro i 4, sono in corso accertamenti. ...