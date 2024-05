Viene giù Toti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il governatore della Liguria agli arresti domiciliari. È accusato di corruzione: favori in cambio di voti e soldi per le elezioni. In carcere l’ad di Iren. Nei guai anche l’ex presidente del Genoa.

"Notti a Montecarlo, massaggi e fiches per il Casinò". La lista dei favori per le concessioni - "Notti a Montecarlo, massaggi e fiches per il Casinò". La lista dei favori per le concessioni - che viene spedito in carcere, vengono sequestrati beni per 570 mila euro. Ma questo è solo l'antipasto di un quadro assai fosco: gli Spinelli avrebbero dato 74.100 euro al Comitato elettorale di toti ...

I pm colpiscono sotto elezioni: arrestato Toti (spiato dal 2021) - I pm colpiscono sotto elezioni: arrestato toti (spiato dal 2021) - Arriva invece la Guardia di finanza che lo arresta per corruzione. toti viene portato in caserma, a Genova, poi a casa nel quartiere di Piccapietra. «Ragazzi - spiega lui apparentemente calmo - non ...

Il personaggio. Da stagista di Mediaset a delfino di Berlusconi. Strappò la Regione al Pd - Il personaggio. Da stagista di Mediaset a delfino di Berlusconi. Strappò la Regione al Pd - Giornalista di Studio Aperto, direttore del Tg4, è in politica da 10 anni. Un mandato in Ue, due in Regione. L’addio a Forza Italia nel 2019.