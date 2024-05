Gaza - Usa ferma consegna bombe a Israele per timori su Rafah

Le notizie di oggi sulla guerra nella Striscia di Gaza. Gli Stati Uniti sospendono l'invio di migliaia di bombe a Israele per il timore di un'escalation a Rafah.Continua a leggere

Offensiva Rafah, Usa bloccano l’invio di bombe a Israele. Oggi riaprirà il valico Kerem Shalom - Offensiva Rafah, Usa bloccano l’invio di bombe a israele. Oggi riaprirà il valico Kerem Shalom - Un alto funzionario statunitense ha riferito di avere bloccato la spedizione di 3.500 ordigni. Casa Bianca “preoccupata” per la mancata risposta di Netanyahu sulla richiesta di bloccare l’invasione. R ...