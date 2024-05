Offensiva Rafah - Usa bloccano l’invio di bombe a Israele Oggi riaprirà il valico Kerem Shalom

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio 2024 – L’su‘gela’ i rapporti con la Casa Bianca, gli Usa sospendono la consegna di un carico didopo la mancata risposta dialle “preoccupazioni” di Washington.ha preso il controllo deldi(al confine con l’Egitto, strategico per gli aiuti umanitari), che però dovrebbe riaprire: lo esigono gli Stati Uniti. Gli ultimi raid. Due persone sono morte e molte altre ferite in un bombardamento israeliano che ha colpitola parte meridionale della città di, nel sud della Striscia. Sette palestinesi uccisi in un attacco a Gaza City. Segui la diretta qui sottosulla Striscia di Gaza

