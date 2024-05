Europee - Luca Perego è il sesto candidato bergamasco

“Libertà è unirsi per il bene, libertà è unirsi correre sul mare…”. Inizia così l’inno ufficiale della lista Libertà di Cateno de Luca , lancia to in occasione delle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. “Che possa arrivare al cuore di tutti e ci ...

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Cateno De Luca continua ad essere ricoverato presso il Policlinico di Messina per una polmonite acuta". Si legge in una nota in cui si spiega che per " lunedì è previsto un ulteriore approfondimento medico durante il ...

sono diversi i candidati con posizioni no-vax che correranno per le elezioni europee l'8 e il 9 giugno. Per i partiti di maggioranza italiani alcuni tra questi nomi sono quello di Sara Cunial , con Cateno De Luca , Sergio Berlato per Fratelli ...

Guerra (Pd): “Governo vuole tagliare aiuti alle imprese del Sud, ma non lo ammetterà sotto elezioni” - Guerra (Pd): “Governo vuole tagliare aiuti alle imprese del Sud, ma non lo ammetterà sotto elezioni” - Il 30 giugno 2024 scadrà Decontribuzione Sud, una misura che dal 2020 aiuta le aziende del Mezzogiorno riducendo i contributi da versare per tutti i dipendenti. Negli ultimi anni è sempre stata rinnov ...

EUROPEI MTB XCC e XCO: DA OGGI PER L'ITALIA UN TEST MPORTANTE IN VISTA DI PARIGI2024 - EUROPEI MTB XCC e XCO: DA OGGI PER L'ITALIA UN TEST MPORTANTE IN VISTA DI PARIGI2024 - Scattano ufficialmente oggi in Romania, a Cheile Gradistei, i Campionati Europei MTB XCC e XCO per le categorie Juniores ... con la staffetta e con luca Braidot tra gli Elite, che rappresenta anche ...

Il Festival della Tv di Dogliani torna con più di cento ospiti e tante novità - Il Festival della Tv di Dogliani torna con più di cento ospiti e tante novità - Dal 24 al 26 maggio incontri ed approfondimenti sulla tv e il mondo dei media. Il tema sarà "i tempi esponenziali". Non mancheranno momenti musicali, teatrali e due importanti riconoscimenti: il premi ...