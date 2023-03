Il bombardiere nucleare in vola sopra l'Italia: che succede durante il discorso di Meloni (Di giovedì 23 marzo 2023) Un gigante dei cieli sopra l'Italia. Mercoledì 22 marzo, proprio mentre Giorgia Meloni ha parlato del sostegno del governo all'Ucraina, un bombardiere americano B-52 ha sorvolato a lungo il centro del Paese, transitando prima sopra Santa Marinella, per poi raggiungere l'Umbria, dove è rimasto per un'ora compiendo una serie di manovre circolari abbastanza insolite. Poi rotta verso la Grecia passando sopra la Puglia e infine il rientro in Spagna da dove era decollato. A descrivere la rotta è Repubblica, che sottolinea come fosse acceso il trasmettitore del velivolo (un segnale ai nemici) in grado di portare in cielo diverse testate nucleare. “Si è trattato di un'esercitazione Nato per incrementare il coordinamento tra le aviazioni dell'Alleanza. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 marzo 2023) Un gigante dei cielil'. Mercoledì 22 marzo, proprio mentre Giorgiaha parlato del sostegno del governo all'Ucraina, unamericano B-52 ha sorto a lungo il centro del Paese, transitando primaSanta Marinella, per poi raggiungere l'Umbria, dove è rimasto per un'ora compiendo una serie di manovre circolari abbastanza insolite. Poi rotta verso la Grecia passandola Puglia e infine il rientro in Spagna da dove era decollato. A descrivere la rotta è Repubblica, che sottolinea come fosse acceso il trasmettitore del velivolo (un segnale ai nemici) in grado di portare in cielo diverse testate. “Si è trattato di un'esercitazione Nato per incrementare il coordinamento tra le aviazioni dell'Alleanza. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FligndHollander : RT @elisamariastel1: Il bombardiere nucleare strategico B-52H Stratofortress della US Air Force ha nuovamente elaborato un attacco missilis… - FREEDOM25321784 : RT @elisamariastel1: Il bombardiere nucleare strategico B-52H Stratofortress della US Air Force ha nuovamente elaborato un attacco missilis… - oznerol4 : RT @elisamariastel1: Il bombardiere nucleare strategico B-52H Stratofortress della US Air Force ha nuovamente elaborato un attacco missilis… - O0706mkd : RT @elisamariastel1: Il bombardiere nucleare strategico B-52H Stratofortress della US Air Force ha nuovamente elaborato un attacco missilis… - Stebox2 : RT @elisamariastel1: Il bombardiere nucleare strategico B-52H Stratofortress della US Air Force ha nuovamente elaborato un attacco missilis… -