Convocata la prossima seduta del Consiglio Comunale: in discussione ancora i debiti fuori bilancio (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Amministrazione Comunale targata Mastella prosegue la sua opera di tessitura dei rapporti istituzionali e di natura politica al fine di raggiungere gli obiettivi del momento. In tal senso il presidente del Consiglio Comunale Renato Parente ha tenuto questa mattina una conferenza dei capigruppo, Convocata in precedenza. Durante l’incontro è stato decisa la data del prossimo Consiglio Comunale. L’assise del parlamentino cittadino ci sarà il mercoledì 29 marzo, con inizio della seduta fissato per le 9,30.In discussione ci saranno soprattutto 19 ‘cartelle’ di debiti fuori bilancio da approvare, ma anche il nuovo piano di protezione civile. Piano di Protezione Civile, via ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Amministrazionetargata Mastella prosegue la sua opera di tessitura dei rapporti istituzionali e di natura politica al fine di raggiungere gli obiettivi del momento. In tal senso il presidente delRenato Parente ha tenuto questa mattina una conferenza dei capigruppo,in precedenza. Durante l’incontro è stato decisa la data del prossimo. L’assise del parlamentino cittadino ci sarà il mercoledì 29 marzo, con inizio dellafissato per le 9,30.Inci saranno soprattutto 19 ‘cartelle’ dida approvare, ma anche il nuovo piano di protezione civile. Piano di Protezione Civile, via ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tele_Nicosia : Convocata per venerdì 24 marzo prossimo, alle 19.30, nell’aula consiliare del palazzo municipale, la prossima sedut… - comites_pt : SECONDA NOTIZIA - ASSEMBLEA COMITES E' stata convocata la prossima Assemblea Straordinaria del @comites_pt in pres… - Tele_Nicosia : Convocata dal presidente del consiglio comunale Walter Giuffrida per domani venerdì 17 marzo, alle ore 19.30, nell’… -