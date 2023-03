Carcere di Poggioreale, non ci fu cella zero: tutti assolti i 12 agenti imputati (Di giovedì 23 marzo 2023) Non ci furono pestaggi e sevizie. O comunque non è provato che esistesse una sorta di cella zero, quella nella quale avvenivano violenze molto vicine alla tortura. È questo il verdetto... Leggi su ilmattino (Di giovedì 23 marzo 2023) Non ci furono pestaggi e sevizie. O comunque non è provato che esistesse una sorta di, quella nella quale avvenivano violenze molto vicine alla tortura. È questo il verdetto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yogaolic : RT @rep_napoli: Processo cella zero carcere Poggioreale, tutti assolti i 12 imputati [di Dario del Porto] [aggiornamento delle 11:26] https… - rep_napoli : Processo cella zero carcere Poggioreale, tutti assolti i 12 imputati [di Dario del Porto] [aggiornamento delle 11:2… - unitalsi_stampa : Le Voci di Massabielle nel carcere di Poggioreale ?@lourdes_france? #Unitalsi - myrtsuvnz : ma il carcere di mare è quello di nisida non poggioreale... - VesuvioLive : RETTIFICA. Poggioreale, la prima unione civile in carcere è avvenuta un anno fa -