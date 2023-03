Aurora Ramazzotti si sposa? Il dettaglio nella foto che non è sfuggito ai fan (Di giovedì 23 marzo 2023) In queste ultime ore una foto diffusa sui social da Michelle Hunziker, mostra un anello all'anulare sinistro della figlia Aurora che fa pensare all'ipotesi del matrimonio Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) In queste ultime ore unadiffusa sui social da Michelle Hunziker, mostra un anello all'anulare sinistro della figliache fa pensare all'ipotesi del matrimonio

