Ian Gelder - Kevan Lannister ne Il trono di spad - è morto a 74 anni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L'attore britco Ian, che ha interpretatonella serie di culto HBO Ildie, è si è spento il 6 maggio 2024 per via di un tumore. Ian, interprete dinella serie Ildie, èil 6 maggio 2024 a 74per via del cancro. Il marito di, Ben Daniels, ha condiviso un post sui social media annunciando il decesso. "È con enorme tristezza e con il cuore spezzato in un milione di pezzi che scrivo queste parole per annunciare la scomparsa del mio caro marito e compagno di vita Ian", si legge nel post di Daniels su Instagram. "A ...

