Il mio ex compagno ha buttato di sotto mia figlia come un pallone Ora lei ha avuto giustizia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lucia Chinelli è la mamma di Fatima, morta da 3 anni il 13 gennaio 2022. Il tribunale ha condannato all’ergastolo Mahssine Azhar, suo ex, per averla buttata giù dal quinto piano di un palazzo a Torino. «Mi hanno giudicatauna cattiva madre, quando miaera appena morta e stavo vivendo un dolore indicibile. I giudici invece, mi hanno creduta. E sono contenta di questo, perché ho potuto aiutare la mia bimba ad avere», dice oggi in un’intervista all’edizione torinese di Repubblica. Secondo i giudici Azhar ha ucciso Fatima in un moto di collera. Era ubriaco e drogato. Lei era salita al piano di sopra per salutarlo. Ma lui «infastidito per il fatto che Chinelli volesse riportare la bambina a casa», l’ha lanciata diun ...

