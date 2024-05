Dark Matter - la recensione | tra mondi paralleli e gatti di Schrödinger

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La serie:, del 2024. Creata da: Blake Crouch. Cast: Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga Genere: Mistero, fantascienza. Durata: 50 minuti/9 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su Apple Tv+. Trama: Jason Dessem è un professore di fisica che ha perso la sua unica grande opportunità di raggiungere il successo. Un giorno si ritrova catapultato in una realtà parallela in cui le cose sono andate per il verso giusto. In gioco, però, potrebbe esserci la vita di tutti coloro che ama. A chi è consigliato? Agli amanti del mistero e dei thriller a tinte sci-fi. Da Foundation a Invasion, e da Silo a Scissione, passando anche per Constellation, For all Mankind e Sugar, negli ultimi anni la piattaforma Apple Tv+ si è progressivamente trasformata nella patria della fantascienza sul piccolo schermo. Le potenzialità narrative del ...