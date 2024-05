Correggio - sfida salvezza col San Lazzaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il programma della prima giornata di ritorno della poule playout di Serie C di basket si chiude col posticipo in programma alle 21 a(2), dove i padroni di casa ricevono il BSL San(4) in uno snodo chiave della loro stagione. I giallo-rossi, infatti, occupano l’ultimo posto del raggruppamento e, se la stagione terminasse oggi, sarebbero retrocessi: davanti a loro, distanti 2 sole lunghezze, c’è tuttavia un terzetto composto dai rivali di giornata, dal Magik Parma e da Castel Guelfo, per cui lo scontro diretto è un’occasione troppo grande per non essere sfruttata, con un occhio di riguardo alla differenza canestro (-8, dopo il 70-62 dell’andata) che potrebbe risultare decisiva in caso di arrivo a pari punti. San, da sempre fucina di giovani talenti, ha nei veterani Trombetti (12,4 punti di media) e Brandani ...