Dallo ’Zenit’ a Milanetto A Lecco la prima nel ’58

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La più importante vittoria del Modena sul campo delrisale al 7 gennaio 2001, ultima di andata del campionato di Serie C 2000-01, quando i gialloblù di Gianni De Biasi, alla terza vittoria consecutiva, si imponevano 2-0 con reti di Omarsu calcio di rigore e di Luca Ungari. Ilaveva anche avuto l’opportunità di portarsi sull’uno a uno, ma Bartolini spediva un penalty oltre la traversa della porta gialloblù difesa da Maurizio Monguzzi. Quel Modena era lanciato verso la promozione in B, che avrebbe poi ottenuto al termine di una stagione a tratti esaltante. Dei 12 confronti fra gialloblù e i blucelesti, sette nei campionati di B e cinque in quelli di C, i successi del Modena sono due, tre i pareggi e sette le vittorie del, con 11 reti canarine e 18 lariane. L’altra vittoria gialloblù al ...