WTA Roma 2024 - si completa il primo turno Sei azzurre in camp - Cocciaretto con Zarazua

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Gli Internazionali d’Italia entrano nel vivo. Seconda giornata valida per ildel WTA 1000, dove si giocheranno le altre ventidue partite. Non ci sono ancora le prime sedici del torneo, ma quella di domani sarà una giornata zeppa di giocatrici italiane. Sei leche domani avranno spazio ino, con Elisabettae Nuria Brancaccio sul Grand Stand. Per la prima c’è la qualificata Renata, che non affronta da un anno e mezzo, da quando si impose nelle qualificazioni di Guadalajara, mentre laana avrà di fronte una giocatrice difficile in Katarina Siniakova. Sul centrale invece ci saranno Lucia Bronzetti e Sara Errani, in una sfida Italia-Stati Uniti che metterà di fronte leSofia Kenin ed Amanda Anisimova. ...