Risonanza magnetica ginocchio | perché e quando farla

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Alcuni esami sono fondamentali per stabilire l’origine di determinati disturbi. In caso di dolori al, per esempio, è importante sottoporsi a una, che sarà poi interpretata da radiologo e ortopedico. Che cos’è laLa, chiamata anche RM o più correttamente RMN,nucleare, è un esame di diagnostica per immagini che sfrutta un campo magnetico per riprodurre con esattezza i distretti anatomici di un’area specifica del corpo umano. Si tratta di una metodica non invasiva e innocua,a differenza di altri esami non utilizza radiazioni (come invece fanno la tac e le radiografie). È particolarmente utile per ...