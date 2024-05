La Chemco s’impone a Firenzuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024) LaPuianello (20) chiude la Poule Playoff di basket con il blitz esterno a(6), imponendosi 69-71 e chiude al secondo posto in seguito alla vittoria della capolista Basket Sisters (22) sul campo di Forlì (4). Match risolto nelle battute finali; Meschi impatta sul 69-69 con tre tiri liberi a 4" dal gong, Giroldi chiama timeout e Raiola capitalizza da due lo schema chiamato dal coach gialloblu, regalando la vittoria allache tornerà in campo fra tre settimane per disputare la semifinale per la promozione in A2 contro Padova.Puianello: Oppo, Valdo, Olajide 15, Manzini 9, Luppi, Dettori 5, Dzinic 12, Raiola 13, Cherubini n.e., Graffagnino, Gizynska 15, Castagnetti. All. Giroldi. Chiude con un ko interno la Poule Playout e anche la stagione, l’Aluart Scandiano (16) che cede per 45-48 ...