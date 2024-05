L’assurda vicenda Pogacar al Giro d’Italia | minaccia di squalifica esagerata e fuori luogo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’avvio del2024 si è rivelato scoppiettante, forse anche più del previsto, soprattutto grazie al talento e alla fantasia del fenomeno Tadej. Il superfavorito della vigilia per la classifica generale ha dato spettacolo nelle prime tre frazioni, prendendosi la maglia rosa dopo il successo di Oropa nella seconda tappa e confermando la sua netta superiorità in salita sul resto della concorrenza. Ilclasse sloveno, due volte vincitore del Tour de France, è stato però suo malgrado anche protagonista di un’assurdalegata all’abbigliamento che poteva pagare a caro prezzo. L’UCI, prima della quarta frazione andata in scena ieri, avrebbe infattitodi essere passibile dise avesse gareggiato con la ...

Giro d'Italia 2024, oggi quinta tappa: orari e dove vederla in tv - giro d'Italia 2024, oggi quinta tappa: orari e dove vederla in tv - Il giro d'Italia affronta oggi la quinta tappa ... Nessun rischio, sulla carta, per la maglia rosa Tadej pogacar. Il percorso prevede una prima parte di tappa vivace, in particolare con il Passo del ...

Giro d'Italia, Milan vince quarta tappa e Pogacar resta in rosa - giro d'Italia, Milan vince quarta tappa e pogacar resta in rosa - Jonathan Milan vince allo sprint la quarta tappa del giro d'Italia, la Acqui Terme-Andora di 190 km ... annullato a 500 metri dal traguardo. Lo sloveno Tadej pogacar (Uae team Emirates) conserva la ...

BLABLABIKE, MARTINELLI: «A ROMA SARÒ FELICE SE AVREMO VINTO UNA TAPPA E SAREMO IN TOP-5» - BLABLABIKE, MARTINELLI: «A ROMA SARÒ FELICE SE AVREMO VINTO UNA TAPPA E SAREMO IN TOP-5» - La scorsa settimana abbiamo telefonato al decano dei team manager Bruno Reverberi, in quest'apertura di giro d'Italia Pier Augusto Stagi ha parlato personalmente con il decano dei direttori sportivi: ...