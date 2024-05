Il processo a Donald Trump in Florida è stato rinviato a tempo indeterminato

(Di mercoledì 8 maggio 2024) . La decisione è stata presa martedì dalla giudice Aileen Cannon, nominata dallo stessonel 2020. L’ex presidente degli Stati Uniti è imputato per quaranta capi di accusa federali per aver conservato illegalmente documenti sensibili sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti nella sua tenuta di Mar-a-Lago in, dopo aver lasciato la presidenza nel gennaio 2021. E soprattutto per aver ostacolato gli sforzi degli agenti federali nel recuperarli. Il sorprendente rinvio riduce notevolmente le possibilità chepossa affrontare unin uno dei due casi penali federali a suo carico prima delle elezioni presidenziali del 5 novembre in cui sfiderà il presidente in carica Joe Biden. E se il candidato del Partito Repubblicano vincesse, potrebbe ordinare al dipartimento di giustizia di ritirare le accuse ...

