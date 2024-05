Calciomercato Milan - Benjamin Sesko nel segno di Zlatan Ibrahimovic | pronta l’offerta

(Di mercoledì 8 maggio 2024), l’attaccante del Lipsiaè sempre più vicino ai rossoneri e c’è anche l’ok diIldelsi avvicina sempre di più e trovano conferme le indiscrezioni sull’arrivo dell’attaccante, che prenderà il posto di Olivier Giroud ormai promesso al Los Angeles FC. Parliamo di, centravanti in forza al Lipsia che in questa stagione ha realizzato 15 goal tra campionato e coppe. Quest’ultimo, negli ultimi giorni, sembra aver superato Joshua Zirkzee nelle quotazioni, anche grazie al costo del cartellino. Lo sloveno ha, infatti, una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Un prezzo, tutto sommato, nemmeno troppo alto ...

