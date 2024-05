Mercoledì 2 - annunciato il cast completo | Percy Hynes White fuori dalla serie ma non solo lui

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La seconda stagione diè entrata ufficialmente in produzione in Irlanda, e Netflix ha rivelato ildei nuovi episodi della. Oltre a quelli confermati e alle new entry annunciate nelle scorse settimane, tre personaggi ricorrenti non faranno ritorno per la prossima stagione dello show con protagonista Jenna Ortega: si tratta di Jamie McShane, Naomi J. Ogawa e, in particolare, di, accusato di molestie sessuali. Dei tre,Jamie McShane riprenderà il ruolo dello sceriffo Donovan Galpin come guest star, probabilmente per concludere la storia del suo personaggio, rimasto scioccato nel finale della prima stagionescoperta che suo figlio Tyler (Hunter Doohan) era Hyde, il mostro che ha ...