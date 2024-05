Confagricoltura Salerno - Dieta Mediterranea al Cibus di Parma

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiflettori puntati sullaaldi. Nello stand disi è parlato diche, come è noto, nel 2010 fu riconosciuta come Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Un regime alimentare che si basa su alimenti il cui consumo è abituale in Paesi del bacino mediterraneo, in una proporzione che privilegia cereali, frutta, verdura, semi, olio di oliva, rispetto ad un più raro uso di carni rosse e grassi animali, e che presenta un consumo moderato di pesce, pollame, legumi, uova, latticini e vino rosso. Al convegno dal titolo “Il futuro attende. L’agricoltura e la”, organizzato daCampania e ...

Filiera del pomodoro da industria, il nuovo progetto di Mediterranea - Filiera del pomodoro da industria, il nuovo progetto di mediterranea - PARMA (ITALPRESS) - mediterranea, l'associazione nata a gennaio scorso da un accordo tra Confagricoltura e Unione Italiana Food, presenta oggi a Parma, in ...

Come far funzionare una dieta: 10 consigli a portata di tutti per raggiungere l’obiettivo peso forma - Come far funzionare una dieta: 10 consigli a portata di tutti per raggiungere l’obiettivo peso forma - Se le diete fossero dei farmaci non sarebbero in vendita. Una verità che non ci fa desistere dal cominciare ogni volta una dieta diversa ...

Campania, approvata all’unanimità la proposta di legge sull’oleoturismo a firma del consigliere regionale Tommaso Pellegrino - Campania, approvata all’unanimità la proposta di legge sull’oleoturismo a firma del consigliere regionale Tommaso Pellegrino - Napoli, 7 Maggio – Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato all’unanimità la proposta di legge sulla disciplina dell’oleoturismo, promossa come primo firmatario dal consigliere regionale Tom ...