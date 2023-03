Aereo Donnalisi contro i concorrenti del GF Vip: la reazione di Antonella e Edoardo – VIDEO (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel corso della giornata di oggi nella Casa del Grande Fratello Vip è passato un Aereo a firma Donnalisi contro gli attuali concorrenti presenti in gioco: come hanno reagito Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? Aereo Donnalisi al GF Vip: la reazione di Antonella e Edoardo I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel corso della giornata di oggi nella Casa del Grande Fratello Vip è passato una firmagli attualipresenti in gioco: come hanno reagitoFiordelisi eDonnamaria?al GF Vip: ladiI due exdel Grande Fratello Vip si sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Annalis99574431 : RT @_soleilandia_: *Aereo contro da parte dei donnalisi* Tavassi: “Ma noi siamo qua” Micol: “Ciao belli” Oriana: “Ma veramente pagate per… - GeorgetteAmon67 : RT @BlissHoll: #Donnalisi Non so voi, ma visto che Antonella lo aveva già chiesto, e visto come Tavassi ha rosicato per l’aereo, che dite d… - Bottai61 : RT @InesGiochi: Aereo dei #donnalisi ?? Loro ridono, ridono... Non sapendo che tutti loro, hanno contribuito al PEGGIORE Grande Fratello di… - Frances65227105 : RT @BITCHYFit: I donnalisi hanno speso dei soldi per mandare un aereo contro i vipponi in casa, seriamente? #GFVip - _crossyourheart : RT @_soleilandia_: *Aereo contro da parte dei donnalisi* Tavassi: “Ma noi siamo qua” Micol: “Ciao belli” Oriana: “Ma veramente pagate per… -