“Volgare e maleducata | da sbattere fuori” GF Vip 7 | Oriana demolita | interviene Signorini

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Attacco feroce perMarzolidal GF Vip 7. E inevitabilmente Alfonsoè stato costretto ad un importante intervento per soffermarsi su una delle concorrenti scelte da lui nell’attuale edizione, che tra l’altro si è qualificata alla finalissima del 3 aprile. Ma non tutti sono stati d’accordo con questa decisione, anzi, dopo aver appreso della squalifica di Daniele Dal Moro, c’è chi si è infuriato del tutto e ha invocato a gran voce il medesimo provvedimento. E ha elencato le motivazioni principali. Infatti, stando a queste accuse durissime,Marzoli nella casa del GF Vip 7 sarebbe stata tutt’altro che educata e civile. Alfonsoha letto una lettera, che è stata recapitata al settimanale Chi, che è iniziata così: “Egregio direttore, non ho più guardato il GF Vip dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Anna48843746 : @VicolodelleNews Una volgare maleducata e due patate lesse finora in finale...senza contare che la prima e la secon… - IsaeChia : #GfVip 7, “Oriana Marzoli andava espulsa molto prima di Daniele Dal Moro”? La replica di Alfonso Signorini Una let… - cosmeticwavesz : RT @iamstrongx7: Vorrei dire una cosa poi chiudo l'argomento Antonella sarà volgare, maleducata ma Guendalina sicuro è la raffinatezza. Mic… - BerAliona : RT @U111999777: 'DIRETTAMENTE DALLA STRADA AL GRANDE FRATELLO.' #Dana l'aveva inquadrata bene quella donnaccia sporca, volgare e maleducat… - BerAliona : RT @U111999777: #ORIANA = IL DEGRADO La più volgare e maleducata. A causa sua quest'anno la TV italiana ha toccato il fondo. Uno schifo s… -

E poi un termine che letteralmente significa 'grossolana', ma letteralmente può rendersi anche come, cafona,e variazioni sul tema. Papa Francesco non si dimette. Ma... ...Il video di Fedez: "Maleducato e" La Fagnani incalza l'ospite sulla lite - fake con Madame e sul video social di Fedez, dove ha dato dellaalla cantante per aver saltato la fila ..." Non posso fare niente se la gente trova modo di fare propaganda", ha detto la Oxa cercando di smarcarsi dalla domanda su Fedez, che le aveva dato dellaa Sanremo: "Sono gli altri che ...

Orietta Berti ad Antonella Fiordelisi: Volgarità dai tuoi genitori ... Fanpage.it

Il reality show vedrà l'ottava edizione E, nel caso, chi la condurrà Ecco le decisioni prese dai piani alti di Cologno Monzese ...L'ex gieffina Sarah Altobello a ruota libera sulla sua esperienza nella Casa del Gf Vip. Sarah Altobello è stata una delle concorrenti più amate e iconiche della settima edizione del Grande Fratello V ...