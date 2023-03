Uomini e Donne, Federico e Carola sempre più lontani: la battuta dell’ex tronista su IG (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo la scelta avvenuta a Uomini e Donne due settimane fa e mandata in onda lo scorso giovedì pomeriggio su Canale 5, Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono ufficialmente una coppia e si sono anche scambiati le tradizionali dichiarazioni d’amore sui social. Peccato però che dalla scelta non si siano più visti e nonostante le loro rassicurazioni, le voci su una crisi – o su un qualcosa che sembra non funzionare tra i due – si fanno sempre più insistenti. E dopo che ieri Carola Carpanelli ha rassicurato tutti, poche ore fa è stata la volta di Federico Nicotera di replicare (seppur indirettamente, senza nominare Carola) su Instagram alle voci di crisi. Uomini e Donne, la presunta crisi tra Federico ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo la scelta avvenuta adue settimane fa e mandata in onda lo scorso giovedì pomeriggio su Canale 5,Nicotera eCarpanelli sono ufficialmente una coppia e si sono anche scambiati le tradizionali dichiarazioni d’amore sui social. Peccato però che dalla scelta non si siano più visti e nonostante le loro rassicurazioni, le voci su una crisi – o su un qualcosa che sembra non funzionare tra i due – si fannopiù insistenti. E dopo che ieriCarpanelli ha rassicurato tutti, poche ore fa è stata la volta diNicotera di replicare (seppur indirettamente, senza nominare) su Instagram alle voci di crisi., la presunta crisi tra...

