Terremoto tra Afghanistan e Pakistan | almeno 13 morti

Almeno 12 persone sono rimaste uccise in Afghanistan e Pakistan per il terremoto del 6.5 registrato ieri pomeriggio e che sembrava inizialmente aver risparmiato vite nonostante la potenza della scossa. Lo United States Geological Survey ha affermato che il sisma ha avuto

Forte scossa di terremoto tra Afghanistan e Pakistan, avvertita fino in India la Repubblica

Almeno 13 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite dopo che un terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito aree in Afghanistan e Pakistan. Le scosse sono state avvertite nella capitale afghana, ...Almeno 12 morti e centinaia di feriti. Questo il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, del violento terremoto di magnitudo 6,8 della scala Richter avvertito in Afghanistan, Pakistan e India. In ...