Schio-Ragusa in tv | programma - orario e diretta gara-1 semifinali playoff Serie A1 femminile 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-1 delledellaA1di. Tutto secondo pronostico per le scledensi, che nei quarti di finali non hanno avuto troppi problemi a superare l’ostacolo rappresentato da San Martino di Lupari, eliminata in due gare. Ora, a separaredall’ennesima finale ci sono le biancoverdi di, grandi protagoniste nella fase precedente, dove hanno eliminato con il punteggio di 2-1 nientemeno che la Virtus Bologna, tra l’altro avendo la meglio in entrambi i confronti giocati alla Segafredo Arena. Un segnale molto ...