La scuola di Dugin che prepara i giovani a portare avanti una Russia pronta a distruggere Kyiv

Giovedì scorso, Edoardo Galli, 17 anni, residente a Colico (in provincia di Lecco), è uscito di casa per recarsi al liceo scientifico Nervi di Morbegno, ma non è mai giunto a destinazione. L'articolo Il caso di Edoardo, studente modello di 17 anni, scomparso mentre andava a scuola: non si esclude ...

Leggi su (orizzontescuola)

In relazione alla notizia della diffusione di libri di testo scolastici per le scuole secondarie di primo grado con un’impostazione faziosa e distorta della realtà storica, in favore della narrazione della Russia putiniana e dell’Unione Sovietica comunista nelle discipline di Storia e Geografia, ...

Leggi su (italiasera)