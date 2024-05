Conte - arriva la smentita dell’esperto | la news interessa al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 2 maggio 2024) Antoniocontinua ad essere tra i preferiti di Aurelio De Laurentiis per la panchina delladel giornalista su una voce emersa in questi giorni su. La ricerca del nuovo allenatore per ildi Aurelio De Laurentiis continua, con il presidente azzurro che continua a lavorare ogni giorno per scegliere l’allenatore ideale. Sul taccuino del presidente delci sono vari nomi, con quello di Antonioche resta in cima, seppur meno saldamente rispetto a qualche settimana fa. In questi giorni si è parlato di unspazientito che si sarebbe offerto ad un club in vista della prossima stagione. In serata èta ladel noto esperto di mercato su ...