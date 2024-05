Mi sono disinnamorato del laboratorio e innamorato del business

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il cambiamento di prospettiva Dalal: un’esperienza personale di transizione. Una nuova opportunità professionale Entra in gioco Thermo Fisher Scientific e la sua presenza in Lituania. Un ambiente di apprendimento pratico Il valore dell’esperienza lavorativa durante gli studi accademici. La formazione continua Dall’università al mondo aziendale: un percorso formativo parallelo. Il ruolo nel mondo accademico e imprenditoriale Un’integrazione tra ricerca accademica e iniziative imprenditoriali in Lituania. Il nuovo percorso professionale Da studente a manager: una transizione graduale verso nuove responsabilità. La crescita di Caszyme Caszyme: una realtà in crescita nel settore delle biotecnologie in Lituania. Focus e sviluppo L'articolo proviene da News Nosh.