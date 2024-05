(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) – Corsa al sito web del fascicolo sanitario elettronico inperre la possibilità di ricevere via sms o email la. Nonostante le rassicurazioni della Regione sul fatto che non ci sarebbe stata interruzione del servizio dall’1 maggio, molti cittadini che ancora non lo avevano fatto si sono affrettati a eseguire la procedura per la scelta della modalità di invio digitale del numero delle ricette (Nre), senza bisogno del promemoria cartaceo, generando presumibilmente un picco di traffico sul portale, uno dei canali disponibili per ladel servizio. Risultato: rallentamenti nelle operazioni sul sito web, secondo le segnalazioni di molti lombardi, pur essendo comunque possibile portare a termine le procedure. In realtà, spiegano gli addetti ai ...

(Adnkronos) – Corsa al sito web del fascicolo sanitario elettronico in Lombardia per conferma re la possibilità di ricevere via sms o email la Ricetta elettronica . Nonostante le rassicurazioni della Regione sul fatto che non ci sarebbe stata interruzione del servizio dall'1 maggio, molti cittadini ... Leggi su (periodicodaily)

Bertolaso: "No scadenze su scelta Ricetta elettronica , non serve affrettarsi" Corsa al sito web del fascicolo sanitario elettronico in Lombardia per conferma re la possibilità di ricevere via sms o email la Ricetta elettronica . Nonostante le rassicurazioni della Regione sul fatto che non ci sarebbe ... Leggi su (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Corsa al sito web del fascicolo sanitario elettronico in Lombardia per conferma re la possibilità di ricevere via sms o email la Ricetta elettronica . Nonostante le rassicurazioni della Regione sul fatto che non ci sarebbe stata interruzione del servizio dall'1 maggio, molti cittadini ... Leggi su (webmagazine24)

ricetta elettronica Lombardia, 'corsa' alla conferma: boom accessi online. Cosa succede da oggi - Corsa al sito web del fascicolo sanitario elettronico in Lombardia per confermare la possibilità di ricevere via sms o email la ricetta elettronica. Nonostante le rassicurazioni della Regione sul fatt ...

Leggi su (adnkronos)

TOMORROW - ricetta elettronica Lombardia, 'corsa' alla conferma: boom accessi online. Cosa succede da oggi - Corsa al sito web del fascicolo sanitario elettronico in Lombardia per confermare la possibilità di ricevere via sms o email la ricetta elettronica. Nonostante le rassicurazioni della Regione sul fatt ...

Leggi su (adnkronos)

Lombardia, stop alla ricetta elettronica via sms o e-mail Ecco come continuare a riceverla dopo il 30 aprile - In Lombardia più canali per confermare il servizio. Ma la Regione assicura: "Nessuna interruzione dal 1° maggio".

Leggi su (laprovinciadivarese)