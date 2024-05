Terra amara anticipazioni dal 2 al 5 maggio | Azize sparisce improvvisamente

(Di giovedì 2 maggio 2024)prosegue con un nuovo appuntamento, in onda giovedì 2e domenica 5su Canale 5. La soap ha ceduto il posto nella fascia pomeridiana, dal lunedì al sabato alle ore 14.10, a Endless Love. Di seguito, dunque, ecco ledelle nuove puntate in onda. Si avvicina sempre di più il traguardo dell’ultimo episodio di. La soap ha tenuto compagnia ai telespettatori per quasi due anni, a partire dallo scorso 6 luglio 2022, grazie alle avvincenti storie di Zuleyha Altun, Fikret, Hakan e tutti gli altri personaggi di Cukurova. Nel frattempo, a partire da lunedì 11 marzo, la serie ha ceduto lo slot delle 14.10, dal lunedì al sabato, a Endless Love, il nuovo serial incentrato sulla tormentata relazione tra Kemal e Nihan. Cosa accadrà nei ...

Terra Amara Sbarca in prima serata su Canale 5 Terra Amara ultima puntata Giovedì 23 Maggio in prima serata Terra Amara : il gran finale è vicino! L’appassionante saga di Zuleyha Altun volge al termine con l’ ultima puntata della quarta stagione, in onda Giovedì 23 Maggio in prima serata su ... Leggi su (serietvinpillole)

Abdulkadir Keskin potrebbe ritrovarsi nei guai a causa di Ali Riza, il quale deciderà di accettare l'accordo che gli ha proposto Fikret. Intanto, le Anticipazioni Terra amara del 2 maggio 2024 in onda in prima serata, svelano che Hakan sarà in forte apprensione per la decisione di Zuleyha di ... Leggi su (tvpertutti)

Terra amara prosegue con la messa in onda dell’appuntamento di giovedì 2 maggio e domenica 5 maggio su Canale 5. La soap turca, ormai prossima all’attesissimo finale, continuerà con due soli appuntamenti, dopo che Endless Love ha preso il suo posto nella fascia pomeridiana. Di seguito, le ... Leggi su (velvetmag)

Terra amara, spoiler 5 maggio: Zuleyha perdona Hakan - È sempre più vicina la messa in onda dell'ultima puntata della soap turca che ha segnato un record in fatto di ascolti. È prevista per giovedì 23 maggio, salvo cambiamenti dell'ultima ora, nella ...

Leggi su (it.blastingnews)

Südtirol-Ternana 4-3, le Fere cadono a Bolzano - Bolzano, 1 maggio 2024 – Trasferta amara per le Fere che a Bolzano cadono davanti al Südtirol per 4-3. La Ternana aveva chiuso il primo tempo in vantaggio 1-2. I gol: nel primo tempo vantaggio ...

Leggi su (lanazione)

Bariblù, restano a casa 58 lavoratori - BARI - Una Festa del Lavoro che più amara non si può per i 58 dipendenti del supermercato ... «Sarà calendarizzata una nuova riunione in Task Force nella prima decade di maggio, all’ordine del giorno ...

Leggi su (lagazzettadelmezzogiorno)