Latina - premiati i campioni italiani di autocross Consoli e la Fairplay school

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – Il sindaco Matilde Celentano e l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, insieme al delegato ai grandi eventi Alessandro Marfisi, hanno premiato eccellenze dello sport che si sono distinte nel corso del 2023 portando alto il nome di. La cerimonia ha avuto luogo, in due momenti, in aula consiliare. I primi ad essere ricevuti sono stati idi(velocità su terra) Emanuele e Angelo, che nel 2023 si sono imposti come primi assoluti nella categoria super buggy. A loro è stata consegnata una targa e una medaglia. Poi è stata la volta della, associazione riconosciuta dal Coni come “benemerita”. L’organizzazione svolge attività di carattere sociale e culturale, concedendo ampio ...