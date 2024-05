Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 2 maggio 2024) "Svetlana mi aveva detto spontaneamente che secondo lei io stavo cercando di vivere un’esistenza estetica, e questa era una grossa differenza tra noi due, perché lei invece cercava di vivere una vita etica. Ma alla fine scoprii che intendeva qualcosa di diverso, e cioè che io osavo più di lei e che per me lo stile era più importante mentre lei dava importanza alla storia e alle tradizioni”. E’ dall’incontro con una frase di Søren Kierkegaard, che suggerisce di scegliere se vivere secondo principi etici o estetici, che prende le mosse la riflessione, fattasi vita, di Selin, studentessa di origine turca al secondo anno di letteratura russa a Harvard negli anni Novanta. Quella frase riverbera in lei come uno squarcio che illumina il suo presente e fa emergere domande profonde che puntelleranno la vita della ragazza, creando una sorta di mappa per vivere la sua quotidianità. Selin, già ...