Swiatek-Keys oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

(Di giovedì 2 maggio 2024) Igase la vedrà contro Madisonnella semifinale del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Primo set perso nel torneo per la numero uno al mondo nel suo match di quarti di finale contro Haddad Maia, ma la polacca non è mai stata realmente a rischio eliminazione. Un percorso fin qui positivo per lei, in questa stagione sul rosso in cui punta a confermarsi come la miglior interprete della superficie. Di fronte, in questa semi madrilena, si troverà a sorpresa Madison. Giocatrice molto incostante, la statunitense, ma in grado di fare male a molte quando trova la settimana giusta. E con la capitale iberica il feeling sembra essere buono. Ci sono tre precedenti, conin vantaggio 2 a 1 e in grado di ...