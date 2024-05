Paura a Oslo Un uomo all' attacco con due coltelli - un ferito

(Di giovedì 2 maggio 2024) Unarmato di dueieri sera ha inseguito diverse persone nel centro di. Una persona è rimasta ferita al braccio e portata in ospedale, in condizioni non gravi. L'allarme è scattato alle 17.45, quando la polizia ha ricevuto molteplici telefonate ed è rapidamente intervenuta, arrestando l'. Il tutto è avvenuto al centro della capitale norvegese, poco lontano dal Palazzo reale. Un giovane testimone ha raccontato al quotidiano Vg che l'ha gridato di avere duee ha iniziato a inseguire diverse persone, al che ha deciso di agire: "Ho iniziato a lanciare sassi contro di lui e l'ho inseguito verso il palazzo, perché so che lì c'è sempre molta polizia", ha raccontato il giovane. I motivi che hanno spinto l'all'...

