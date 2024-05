(Di mercoledì 1 maggio 2024) Netanyahu e Gallant: guerra non finisce anche se si raggiunge intesarisponderàalla proposta per il cessate il fuoco ae per il rilascio degli ostaggi rapiti innell'attacco del 7 ottobre. I colloqui per una tregua trasono in stato avanzato ma le parti restano distanti sulla

Israele non accetterà un accordo con Hamas per porre fine alla guerra. Lo ha detto il primo ministro Israeliano , Benjamin Netanyahu, durante il bilaterale con il Segretario di Stato Usa Antony Blinken . A riferirlo è stato il giornalista Barak Ravid su Axios, citando fonti statunitensi e ... Leggi su (open.online)

Il premier israeliano Netanyahu ripete: “Entreremo a Rafah e annienteremo Hamas , con o senza un accordo”. Ma Washington ribadisce il no ad un’operazione di terra, mentre si stringe per l’accordo sulla tregua. La Casa Bianca sta considerando di portare negli Stati Uniti dei palestinesi da Gaza come ... Leggi su (ilsole24ore)

(Adnkronos) – Hamas risponderà oggi alla proposta per il cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi rapiti in Israele nell'attacco del 7 ottobre. I colloqui per una tregua tra Israele e Hamas sono in stato avanzato ma le parti restano distanti sulla questione chiave se la fine della ... Leggi su (periodicodaily)

hamas esulta per la rottura della Colombia con Israele - hamas esulta per l'annuncio della Colombia sulla rottura delle relazioni diplomatiche con Israele. In un comunicato la fazione palestinese al potere a gaza definisce la mossa del presidente colombiano ...

gaza, hamas: "Oggi risposta a Israele su accordo". Blinken: "Progressi veri" - hamas risponderà oggi alla proposta per il cessate il fuoco a gaza e per il rilascio degli ostaggi rapiti in Israele nell'attacco del 7 ottobre. I colloqui per una tregua tra Israele e hamas sono in s ...

Guerra in Medio Oriente, Netanyahu: nessun accordo che includa la fine della guerra. Pressing di Blinken. Ankara col Sudafrica contro Israele all'Aja - Gli Usa sono «determinati» a far raggiungere alle parti, nelle trattative al Cairo, un accordo sul cessate il fuoco a gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani. Il segretario di stato Usa Antony Bli ...

